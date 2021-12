Vaccino Covid dai 5 agli 11 anni, via alle somministrazioni al Palacrociere di Savona. Frumento (Asl2): “Famiglie sensibili nel vaccinare i propri figli” (FOTO e VIDEO)

Via anche al Palacrociere di Savona alle vaccinazioni anti Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni.

Nel primo pomeriggio i bimbi sono stati accolti dalla principessa del vaccino, Virna Frumento, direttore della struttura complessa Igiene e Sanità pubblica dell’Asl2 savonese, Spiderman Mattia Villardita e Capitan Vaccino.

180 i posti a settimana (90 al giorno, il lunedì e mercoledì) nell’hub del comune capoluogo, 90 invece su Finalborgo, Alassio e Cairo Montenotte che sono però in fase di potenziamento.

“In Asl2 anche in questo caso abbiamo cercato di portare la vaccinazione il più facilmente accessibile alle persone, importantissimo vaccinare anche questa fetta di popolazione, perché più siamo vaccinati più cercheremo di uscire da questo ormai incubo che ci coinvolge da 23 mesi” specifica Virna Frumento.

“Abbiamo avuto maggiore adesione rispetto a quello che ci aspettavamo e abbiamo infatti incrementato le agende su tutti e 4 gli hub - specifica il direttore della struttura complessa Igiene e Sanità pubblica dell’Asl2 - il terminal Palacrociere era infatti partito con una programmazione iniziale di una giornata a settimana, immediatamente dopo un giorno dall’apertura delle prenotazioni e abbiamo così dovuto potenziare e raddoppiare i numeri. L’adesione è alta, le famiglie sono molto sensibili a vaccinare i propri figli, in questo momento all’interno dei nucleo familiari sono le persone che non sono ancora state protette dal vaccino. Finalmente vaccinando anche loro gran parte delle famiglie residenti sul territorio avranno la vaccinazione a 360 gradi”.

“Ci hanno consegnato un quantitativo di 6000 dosi come prima tranche, sicuramente il vaccino sarà disponibile, quindi se maggiori saranno le adesioni andremo a chiedere ulteriori dose” ha concluso specificando che la seconda dose verrà effettuata dopo 21 giorni così come avviene per gli adulti, con un dosaggio però pediatrico.

“Visti i tanti casi a scuola ci è sembrato giusto farlo. All’interno rassicurano molto i bambini” ha detto una mamma che ha accompagnato il figlio di 9 anni.

Da domani 21 dicembre partiranno le somministrazioni ai chiostri di Santa Caterina a Finalborgo e mercoledì 22 invece al Sunrise di Cairo Montenotte, sono già iniziate le somministrazioni invece ad Alassio Salute.