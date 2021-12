Spiderman-Mattia Villardita in “missione segreta” dai Ferragnez

Nessuno può fermare ormai il nostro amichevole Cav. Spiderman di quartiere savonese: dopo aver ricevuto l’onorificenza di Cavalier della Repubblica dal Presidente della Repubblica Mattarella, l’udienza da Papa Francesco, la bandiera della Regione Liguria conferita da Toti, è arrivato lo speciale premio Tim 'Passione per il talento' alla trasmissione televisiva “Tu si che vales” in onda su Canale5 e poi, saltando di edificio in edificio è partito alla volta di casa Ferragnez.

“Grazie Chiara e Fede per avermi accolto in casa come uno di famiglia – ha scritto Mattia Villardita-Spiderman su Facebook -. Sono contento di aver regalato questo incontro magico e inaspettato a Leone e soprattutto una promessacon tanto di mignolino nei confronti di Vittoria, che speriamo mantenga”.

“Sono contento che anche Matilda abbia apprezzato l’incontro. Sono felicie – conclude Spiderman – che questa missione diversa dal solito sia andata a buon fine e ancora più felice di avervi conosciuto. Grazie Ferragnez”.