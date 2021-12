Albenga, apertura pista pattinaggio in piazza del Popolo. Passino: "Problemi di targhettatura, speriamo di poter aprire il prima possibile"

Il comune di Albenga informa che l’apertura della pista di pattinaggio sita in piazza del Popolo - che doveva avvenire già intorno a inizio dicembre - a causa di alcuni problemi burocratici relativi alla targhettatura, è in attesa del rilascio delle autorizzazioni degli organi sovracomunali preposi.

Domani mattina si riunirà nuovamente la commissione provinciale per il pubblico spettacolo, che visionerà le integrazioni richieste all'ingegnere incaricato dal conduttore dell’attrazione. Se l’esito sarà positivo, il comando di Polizia Municipale provvederà al rilascio della licenza al fine di poter aprire la Pista di Pattinaggio.

Afferma il vice sindaco Passino: “Purtroppo c’è stato un problema di targhettatura, che per i meno avvezzi alle terminologie specifiche può essere paragonata, per similitudine, all’immatricolazione di una vettura. La problematica speriamo possa risolversi, grazie al lavoro della commissione, in questi giorni, così da poter aprire al pubblico il prima possibile completando il ventaglio di proposte che Albenga è riuscita, seppur in uno scenario difficile come quello che stiamo vivendo, a garantire al suo pubblico composto da residenti e turisti".

"Spiace far attendere soprattutto i più piccini, ma la legge impone passaggi obbligati e le vicissitudini della pratica hanno riservato anche per l’amministrazione spiacevoli sorprese da cui sono scaturiti questi ritardi" conclude Passino.