Millesimo, erogato bonus nuovi nati per l'anno 2021

Erogato il bonus nuovi nati per l'anno 2021. Commenta il sindaco di Millesimo Aldo Picalli: "Stiamo agendo continuamente in sostegno alle famiglie poichè riteniamo siano la cellula fondamentale nella crescita della comunità e del mantenimento degli standard nei servizi. Millesimo è un borgo a misura di famiglia, con scuole elementari e medie, asilo nido, scuola materna d'eccellenza, quattro parchi gioco, un'offerta sportiva e ricreativa di alto livello e un tessuto commerciale che rappresenta un riferimento per il circondario".

Aggiunge il vice sindaco Francesco Garofano: "Le famiglie millesimesi che hanno avuto un bimbo nel 2021 troveranno sotto l'albero la misura annunciata questa primavera. Tutti gli interventi posti in essere dalla nostra amministrazione non hanno natura assistenziale, ma demografica. E in questo senso il "bonus nuovi nati" va nella direzione giusta, e contiamo di replicarlo anche il prossimo anno. Nel nostro piccolo vogliamo rimettere la famiglia e la vita al centro delle politiche pubbliche".

"Gli ultimi dati pubblicati dall'Istat sul calo demografico nazionale sono preoccupanti, il nostro comune riesce a mantenere numeri importanti circa i nuovi nati proprio perchè lavoriamo quotidianamente per offrire servizi alle famiglie e tenerle sul nostro territorio" conclude l'assessore Alessandra Garra.