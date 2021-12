Millesimo in festa per i 104 anni di nonna "Tina" Novello (FOTO)

Una giornata di festa per la comunità di Millesimo. Oggi Maria Giacinta Novello, per tutti "Tina" (classe 1917) ha compiuto 104 anni.

"Un traguardo importante festeggiato con i figli e tutti suoi cari - commenta il sindaco Aldo Picalli - Come amministrazione abbiamo portato gli auguri (sia per il compleanno, sia per le festività natalizie) da parte di tutta la cittadinanza e un omaggio floreale".

"E' stato un bellissimo momento - conclude il primo cittadino - Vicini ad una vivace e cara nonnina, testimone di oltre un secolo di vita. Ancora tanti auguri Tina".