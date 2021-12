Rimosso un semaforo a Stella ma ne rimangono ancora 3. Sindaco Castellini: "Tenuti troppo tempo sotto scacco, c'è bisogno di tornare alla normalità"

Gli abitanti di Stella e i pendolari della Ss334 possono tirare un lieve sospiro di sollievo. È stato infatti rimosso da Anas quest'oggi il semaforo e sono state ripristinate le due corsie in località Madonna del Salto a Stella.

"Sono lieto che il primo dei quattro cantieri che avevamo sul nostro territorio sia stato quasi del tutto completato - il commento del sindaco Andrea Castellini - Ora il mio auspicio, dopo essermi confrontato nelle ultime settimane con ANAS, è quello che intervengano entro inizio 2022 sul Ponte di Santa Giustina e sul cantiere antecedente alla frazione di San Giovanni a salire".

Ad oggi nel comune dell'entroterra rimarrebbe quindi l'impianto semaforico presente dal lontano 2016 a Santa Giustina, quello successivo al ponte della località stellese e nelle curve prima di arrivare a San Giovanni.

E non sono mancate in più di un'occasione le proteste degli automobilisti costretti a dover far fronte a numerosi stop durante il tragitto per tornare a casa o andare al lavoro portando ad effettuare anche delle scritte che puntano il dito contro l'ente che gestisce la strada ex provinciale (Leggi QUI LEGGI ARTICOLO).

"Stella è stata tenuta per troppo tempo sotto scacco da tutti questi lavori, doverosi e spesso imprevedibili, ma abbiamo bisogno di tornare finalmente alla normalità dopo così tanti anni" conclude il primo cittadino.