Prosegue il ripristino della statale 334 "del Sassello", danneggiata dall'alluvione di ottobre a Pareto

Proseguono i lavori di ripristino della strada statale 334 “del Sassello” nel comune di Pareto, in provincia di Alessandria, danneggiata per un tratto di circa 90 metri dalla piena del torrente Erro durante l’alluvione di ottobre.

La prima fase di intervento, finalizzata a riaprire al traffico la statale a senso unico alternato anche ai mezzi pesanti fino a 44 tonnellate (come da codice della strada), è in corso. La palificata in asse alla sede stradale che consolida la corsia lato monte tramite infissione nel terreno di 180 pali è stata recentemente completata. I prossimi interventi in progetto consistono nella realizzazione del cordolo in cemento armato di collegamento delle teste dei pali.