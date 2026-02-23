Referendum sulla giustizia: a Savona confronto pubblico sulle ragioni del Sì

Si terrà mercoledì 25 febbraio alle ore 18 nella Sala Rossa del Comune di Savona l’iniziativa pubblica dedicata al referendum sulla giustizia organizzata dal Partito Liberaldemocratico di Savona e da Savona in Azione insieme al Comitato Giustizia Sì a sostegno delle ragioni del Sì al referendum.

Obiettivo dell’iniziativa è innanzitutto offrire un approfondimento sul merito normativo e giuridico della riforma costituzionale oggetto del referendum, tema su cui verteranno in particolare gli interventi dell’Avv. Andrea Scella, Presidente della Camera Penale di Savona, dell’Avv. Farina Presidente del Comitato Giovani avvocati per il Sì e dell’Avv. Bitetto del Comitato Sì Separa.

Al centro dell’iniziativa sarà anche la riflessione sul profilo politico e culturale della riforma costituzionale, che si inquadra in una visione liberale e garantista della giustizia parte integrante della cultura liberal democratica delle nostre forze politiche, Azione e Pld: affronterà questa riflessione in particolare il contributo dell’on. Stefano Esposito.