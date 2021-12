Cairo, 856 nuovi libri per la biblioteca civica "F.C. Rossi"

Nuovi volumi per la biblioteca civica "F.C. Rossi". Si tratta di 856 libri comperati grazie al contributo di circa 9 mila euro ottenuto mediante l'apposito decreto emergenziale finalizzato al rilancio delle biblioteche civiche e delle librerie locali. Lo comunica in una nota il comune di Cairo Montenotte.

Di questi libri, un centinaio fanno parte dell'iniziativa "Con i libri si diventa grandi" realizzata in collaborazione don la Scuola Primaria “G.C. Abba”, plesso di Rocchetta, e saranno nella biblioteca della frazione.

"Nell'individuazione dei titoli, si è tenuto conto dei desiderata espressi dagli utenti e di un “sondaggio” tra i frequentatori della biblioteca, che ha consentito di implementare quasi tutti i generi: dalla storia e narrativa locale, la narrativa italiana e straniera, la manualistica, i libri per tutte le fasce di età dei ragazzi, i libri d’arte - spiegano dal comune - I libri stanno giungendo in Biblioteca e, dopo essere inventariati e catalogati, saranno messi a disposizione per il prestito".

"Con questo importante acquisto, l’utenza avrà a disposizione novità e testi che hanno permesso di incrementare un patrimonio già di rilievo, consultabile on-line grazie al catalogo informatizzato, disponibile a questo link, attraverso il quale gli iscritti possono anche accedere alla prenotazione" concludono dal comune.