Savona, modifica eventi Capodanno: sospesi laser show e videomapping

L'amministrazione comunale di Savona, alla luce dei recenti dati del contagio da Covid, ha ritenuto prudenzialmente di modificare il programma dei prossimi giorni.

"Nonostante avessimo già fatto scelte relative ad eventi che per loro natura non prevedevano assembramenti come le installazioni laser luminose diffuse - la sera di Capodanno - o itineranti - come nel caso della banda Forzano il 30 dicembre - alla luce dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria e del preoccupante aumento del numero di contagi, abbiamo deciso di rimodulare comunque l'intero programma di iniziative di fine anno - spiegano Elisa Di Padova e Nicoletta Negro - Luce e apertura caratterizzeranno comunque la due giorni prevista, sospendiamo invece il laser show e il videomapping con l'intenzione di riproporre l'iniziativa che coinvolge la nostra Darsena e la connessione tra città e porto non appena sarà possibile farlo in serenità e sicurezza".

Giovedì 30 dicembre "La cultura accende Savona"

Sospeso il concerto itinerante della Banda Forzano; rinviato a data da concordare con Regione Liguria e Teatro Nazionale di Genova l'evento spettacolo 20-21 in piazza del Brandale. Confermate le aperture gratuite delle strutture culturali ed il Concerto di fine anno dell'Orchestra Sinfonica di Savona presso il Teatro Chiabrera, per il quale sarà necessario indossare mascherine FFP2 - in ottemperanza al Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 -, oltre a possedere “green pass rinforzato”.

Venerdì 31 dicembre

Diocesi di Savona-Noli, CEI e Pax Christi hanno annullato la Marcia Nazionale della pace ed hanno previsto lo svolgimento dell'appuntamento interamente presso la Cattedrale.

Capodanno 2022 - Lights & Emotions

Sospeso l'evento complessivo articolato in proiezioni, videomapping e musica con countdown alla mezzanotte. Saranno illuminate la Torretta e la Torre del Brandale con luci architetturali.

Tutte le iniziative. Programma ridefinito

Giovedi 30 dicembre

La cultura accende Savona: porte aperte ai luoghi della cultura

Ingresso gratuito ai Musei e ai luoghi della cultura

Civico Museo Archeologico e della Città ore 9-13 Museo Pertini Cuneo ore 15 – 18

Pinacoteca Civica e Museo della Ceramica 10 - 13.30 / 15.30 – 18.30

Visite alla Torre del Brandale ore 10-13

Visite alla Cappella Sistina e Coro ligneo ore 16-18

Museo All About Apple ore 15.30 - 18.30

Biblioteca Civica Ragazzi ore 9 - 13.30

Apertura della Cappella dell'Ex Ospedale San Paolo – piazza Pertini 10.

Apertura degli Oratori

Oratorio NS del Castello (via Manzoni) e Oratorio Cristo Risorto (Largo Varaldo) dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30;

Oratorio Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla, (via Guidobono) e Oratorio Santi Pietro e Caterina (via dei Mille) dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18;

Oratorio Santi Agostino e Monica , via Santa Lucia ore 15 - 17.

Ore 21 il Teatro Sacco si accende

Ore 21.15 Teatro Chiabrera concerto di Capodanno Orchestra Sinfonica di Savona in collaborazione con Teatro dell'Opera Giocosa. Programma lirico e sinfonico, Verdi, Rossini, Johann Strauss jr. Ingresso libero con possesso green pass “rafforzato” e mascherina FFP2. Prenotazioni via WhatAapp al numero 346.4737511 e, dal 28 al 30 dicembre, presso il botteghino del teatro con orario 16-18.

Venerdì 31 dicembre

Giornata della Pace, Duomo di Savona

ore 19,30 Veglia

ore 20,50 Celebrazione Eucaristica

Diocesi di Savona - Noli, CEI, Pax Christi;

dalle ore 19,00 alle ore 2,00, illuminazione architetturale della Torretta e della Torre del Brandale.