Tamponi Covid 19 ai drive through, Asl 2 savonese: "Rispettate gli orari degli appuntamenti"

"Si raccomanda agli utenti che devono sottoporsi a tampone presso i drive through di Quiliano (località Pilalunga) e Albenga (località Campolau) di attenersi agli orari fissati in sede di prenotazione, e - con particolare riferimento alla sede di Pilalunga - di non presentarsi in anticipo, per favorire lo svolgimento ordinato dei test e quindi usufruire del minor tempo di attesa possibile".

Così, in una nota, l'Azienda Sanitaria Locale numero 2 del savonese ha scelto di intervenire dopo i disguidi verificatisi negli ultimi giorni presso i punti di tamponatura allestiti nella nostra provincia.

In particolar modo nella giornata di ieri, 27 dicembre, dove lunghe ed estenuanti code hanno visto costrette le persone a rimanere bloccate nelle loro auto per diverse ore (leggi QUI) creando anche disagi alla circolazione in prossimità del centro.