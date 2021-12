Alassio, ritorna il "Footgolf in​ spiaggia": si farà a porte chiuse e sarà trasmesso in diretta web

Il sostegno alla ricerca dell'Airc non si ferma e al termine di una lunga riunione si è deciso che l'evento Footgolf in Spiaggia si farà, anche se a porte chiuse sulla spiaggia del Cnam e sulla spiaggia libera in località Sant'Anna.

Nell’ambito del programma “Alassio Christmas Town” ed in occasione della tradizionale “Befana del Subacqueo”, torna quest’anno l’evento “Footgolf in spiaggia” – “12 buche X 12 befane”. Giunta alla sua sesta edizione, la manifestazione goliardico-sportiva sarà come di sempre a scopo benefico a favore della Fondazione AIRC.

"Proprio per questa ragione - spiega Roberta Zucchinetti, Presidente del Consiglio con delega allo Sport che patrocina l'evento - abbiamo voluto andare avanti e trovare una soluzione che, nel rispetto delle nuove indicazioni contenute nel Decreto Festività, potesse garantire sicurezza e spettacolo. La soluzione proposta dall'Agenzia Eccoci, che da sei anni organizza l'originale manifestazione, di svolgere l'evento a "porte chiuse", limitato cioè agli addetti ai lavori, ma renderlo fruibile in streaming. La formula resterà invariata e la regia di Massimo Fornasier renderà fruibile attraverso i social lo spettacolo. Si potranno seguire le fasi della gara sulle pagine fb Città di Alassio, TGEvents e sui canali social della Gazzetta dello Sport".

Come ogni anno, l’evento vede la straordinaria partecipazione di grandi campioni dello sport Italiano, di personaggi della Tv e del giornalismo, che si sfideranno sull’arenile alassino giocando a golf con il solo utilizzo dei piedi e dovranno con un calcio dirigere verso la buca il pallone con meno tocchi possibili…da qui il “Footgolf in spiaggia”. Un percorso di 12 buche + 1 (la buca Jolly posizionata in mare per l’ultimo colpo shock) che saranno presenziate da originali e variopinte befane. Già confermata la presenza di Evaristo Beccalossi, Beppe Dossena, Diego Fuser, Marco Osio, Stefano Tacconi, Paolo Monelli, Luigi Gualco, Nazzareno Canuti, Alessandro Scanziani, le ex glorie del Torino Calcio (Nello Santin, Giuseppe Pallavicini, Natalino Fossati, Enrico Albrigi), Claudio Chiappucci (ciclista), Bruno Zanoni (ciclista), Angelo Bonfrisco (ex arbitro serie A), Gennaro Di Napoli (ex mezzofondista Italiano), Marco Carena (cabarettista-musicista), Giampiero Perone (cabarettista Colorado), Nick The Night Fly (musicista e dj Radio Monte Carlo), Fabrizio Nonis (Beker Re della carne), Moreno Donadoni (rapper – vincitore di Amici), oltre che ai giocatori professionisti del Footgolf (Lega Nazionale FootGolf, FootGolf Motta Treviso, FootGolf Liguria, Associazione Italiana FootGolf).

Il programma prende il via alle 10.00, quando dal mare arriverà la tradizionale Befana del Subacqueo: la bizzarra vecchina infatti ogni anno giunge ad Alassio, non già volando sulla vecchia scopa, ma via mare emergendo dalle acque della Baia del Sole. Per lei quest'anno solo una piccola deviazione di percorso: emergerà davanti alla spiaggia del Cnam all'interno del Porto Turistico Luca Ferrari, anziché nei pressi del Pontile Bestoso.

"Anche questa è una variazione imposta dal nuovo decreto Festività - spiegano dal Cnam Alassio che ogni anno con la divisione subacquea organizza l'evento - si vuole evitare la possibilità di creare assembramenti quindi abbiamo ritenuto di confermare l'iniziativa ma con le dovute precauzioni. I più piccoli potranno seguire le peripezie acquatiche della befana sugli schermi degli smartphone e dei tablet dei loro genitori".

Sbarcata la befana del subacqueo e le 12 befane della Marcia Acquatica si potrà procedere con il calcio d'inizio del Footgolf in spiaggia.

"L’evento spiegano ancora dall'organizzazione - si svolgerà presso la spiaggia Cnam del Porto di Alassio e lungo la spiaggia libera dell’area di S. Anna e sarà esclusivamente web televisivo e quindi non aperto al

pubblico ma ai soli “interpreti” partecipanti e allo staff tecnico ed organizzativo che garantirà il rispetto delle normative anti Covid vigenti e le riprese web televisive promozionali. In città invece sarà allestita in Piazza Matteotti, nel villaggio di Babbo Natale, nei giorni 5 e 6 gennaio dalle ore 16.00 alle ore 19.00, una postazione A.I.R.C. con prodotti vari forniti dalle aziende che sostengono l'iniziativa e da varie strutture in qualità di fornitori ufficiali per la raccolta fondi per la ricerca".

L’evento FootGolf sarà ripreso dalle telecamere di Tgevents Television che realizzerà poi anche uno speciale tv, con diffusione a carattere nazionale mediante il proprio circuito televisivo con più di 80 emittenti regionali site in tutta Italia del digitale terrestre oltre ad alcuni canali Sky. Inoltre, il format Tgevents Television andrà in onda anche sulla rete nazionale di Canale Italia 83 con replica sul canale 156 e su BOOM CHANNEL canale 68.

