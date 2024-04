Il punto di "Garlenda subito" a 45 giorni dalle elezioni: "Proposte per vivere tutti al meglio il paese"

A 45 giorni dalle elezioni, la lista “Garlenda Subito” è pronta a entrare nel vivo della competizione elettorale facendo il punto sulla preparazione del programma.

"La nostra proposta - afferma il candidato sindaco Bruno Robello De Filippis - prende vita a partire da opere anche basilari, ma che sino ad ora non erano state realizzate in tre lustri di gestione delle attività comunali. Propose efficienti ed efficaci che, abbastanza incredibilmente, non sono state poste in essere, proposte per vivere meglio Garlenda per tutti i garlendini e non solo".