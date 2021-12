Mercedesz Henger ad Alassio e Albenga: "Adoro i piaceri semplici..." (FOTO)

Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger nonchè volto noto del jet set televisivo, ha scelto il ponente savonese per trascorrere gli ultimi giorni del 2021. La bionda showgirl ha immortalato il suo passaggio tra Alassio e Albenga con alcuni scatti postati sui suoi profili social: "La felicità è dove si rifugia l’ultimo pensiero del giorno - si legge su Instagram - Auguri a tutti da uno dei miei posti preferiti scoperto quest’anno, Alassio".

"Adoro i piaceri semplici. Sono l’ultimo rifugio delle persone complicate" è invece il messaggio postato sotto una sua foto che la ritrae con l'isola Gallinara sullo sfondo.

La trentenne italo-ungherese ha inoltre approfittato della permanenza in Liguria per assaggiare le pietanze della cucina locale come testimoniato da una foto in compagnia del titolare di un ristorante dell'albenganese.