Borghetto S. Spirito, è scattata l'ordinanza anti botti: durerà fino al 6 gennaio

A Borghetto Santo Spirito è stata emessa l'ordinanza che vieta l'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici per il periodo dal 30 dicembre 2021 al 06 gennaio 2022, su tutto il territorio comunale.

Il provvedimento, entrato in vigore in data odierna e che cesserà alle 24.00 del giorno dell'Epifania, non consente di utilizzare prodotti pirotecnici anche di libera vendita che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante (quali ad esempio raudi e petardi) negli spazi pubblici, quali i parchi, le piazze, le strade ed ogni altro luogo pubblico.

Il divieto non si applica agli artifici declassificati ad effetto esclusivamente luminoso quali fontane, lanterne cinesi, bacchette scintillanti ecc., purché vengano utilizzati in luoghi non affollati, lontano da materiali infiammabili e in assenza di condizioni meteorologiche che possano renderli pericolosi (vento forte). Gli artifici consentiti possono essere acquistati esclusivamente dai rivenditori autorizzati, muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico.

E’ inoltre vietata la vendita di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico ai minori di anni 18 e di affidare ai bambini prodotti che anche se non espressamente vietati, qualora siano utilizzati maldestramente, comportino situazioni di pericolo e che pertanto richiedano perizia nel loro impiego.

Il documento, firmato dal sindaco Giancarlo Canepa, raccomanda ai proprietari di animali d’affezione di vigilare e attivarsi affinché si contenga, nel limite del possibile, il disagio provocato dagli scoppi. A tutti è invece raccomandato di vigilare sui minori soprattutto informandoli di non raccogliere eventuali artifici inesplosi.

Le violazioni rispetto a quanto stabilito saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 ad € 500.00 ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1 del D.Lgs. 18/2000, con possibilità di avvalersi del pagamento in misura ridotta, pari a € 50.00, ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981.