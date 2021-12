Riapertura e servizi essenziali per la spiaggia della Madonnetta ad Albissola: lettera dei Comitati a difesa della Margonara

Una nuova missiva ai sindaci di Savona e Albissola Marina e all'Autorità Portuale e al difensore civico regionale Francesco Lalla con al centro nuovamente la richiesta di riapertura dell'arenile della Madonnetta e del Molo Verde e l'installazione dei servizi essenziali.

I comitati a difesa della Margonara quindi dopo le battaglie degli ultimi anni non mollano. Appena si erano conclusi i lavori di demolizione del fabbricato degli ex bagni distrutto dalla violenta mareggiata del 2018, lo scorso 17 luglio la spiaggia della Madonnetta era stata riaperta, però ora si attendono nuove importanti risposte.

"Attualmente la situazione nelle spiagge della Madonnetta e del Molo Verde è la seguente: la spiaggia del Molo Verde è regolarmente accessibile. E' terminata la rimozione dell'ex edificio del cantiere navale. La spiaggia della Madonnetta, terminata la rimozione dell'ex fabbricato pericolante dei bagni Madonnetta nella primavera del 2021, e' stata finalmente restituita ai cittadini per l'estate 2021 - hanno spiegato nella lettera agli enti - In questi mesi invernali, invece, è talvolta inaccessibile, con chiusura con lucchetto dell'unico ingresso. Non siamo a conoscenza delle motivazioni di tale misura. Entrambi gli arenili sono in ottime condizioni. Nella spiaggia della Madonnetta la sabbia, dopo alcune mareggiate, ha ricoperto anche le superfici precedentemente occupate dall'ex fabbricato. Non ricordiamo la spiaggia tanto ampia e bella".

"Entrambe le spiagge, come noto, sono, tuttavia, totalmente prive dei servizi essenziali, necessari dal punto di vista igienico sanitario ai bagnanti (acqua potabile e servizi igienici) - proseguono dai Comitati - Con la presente siamo a rinnovare le richieste già inoltrate negli anni precedenti e che adesso, terminate le opere edilizie di messa in sicurezza e ripristino, tramontato definitivamente il progetto del porto, sono finalmente concretamente e definitivamente realizzabili: libero accesso alle due spiagge; pulitura straordinaria ad inizio stagione e pulizia giornaliera dell'arenile nei mesi estivi; acqua potabile in entrambe le spiagge; servizi igienici e doccia; cestini per la raccolta dei rifiuti sulla spiaggia con svuotamento giornaliero degli stessi. Per la sicurezza dei bagnanti si richiede, altresì, la presenza di un bagnino almeno nei weekend".

Inoltre è stato chiesta la conferma del fatto che la gestione della spiaggia della Madonnetta sia stata trasferita dall'Autorità Portuale al comune di Albissola Marina.