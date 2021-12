Scontro tra auto e moto nella mattinata odierna a Savona. L'incidente si è verificato in via Milano.

Sul posto la Croce Bianca di Savona e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. La dinamica è ancora in via di accertamento, ma secondo quanto riferito, la macchina uscendo da un parcheggio avrebbe urtato la due ruote che procedeva a bassa velocità.

Una persona, pare il conducente della moto, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.