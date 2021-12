Borgio Verezzi, il nuovo anno inizia all'insegna dei più piccoli

Il 2022 a Borgio Verezzi comincia con tre eventi tutti dedicati ai più piccoli:



- Lunedì 3 gennaio – Teatro Gassman, ore 17

IL SOLDATINO DI PIOMBO spettacolo per bambini e famiglie

A cura del Teatro dell’Erba Matta di e con Daniele Debernardi - Ingresso gratuito sino ad esaurimento dei posti.

Obbligo green-pass rafforzato per gli over12 e mascherina ffp2

A cura del Comune in collaborazione con I.So THeatre



- Martedì 4 Gennaio – Biblioteca Civica, ore 16/17,30

LABORATORIO NATALIZIO per bambini dai 6 ai 10 anni

“Il Grinch”: lettura, merenda e… creazione biglietto d'auguri pop-up!

Ingresso gratuito su prenotazione Tel. 019.612973 ( posti limitati)

Accesso con mascherina e green-pass per gli over12

A cura della Biblioteca in collaborazione con Mondadori Bookstore Loano



- Venerdì 7 Gennaio - Teatro Gassman, ore 17,30

IL MANUALE DEL MAGO MONELLO - Mago TAZ Show

Spettacolo per bambini e famiglie

Ingresso gratuito con green-pass rafforzato per gli over12, sino ad esaurimento dei posti disponibili

A cura dell'Associazione Albergatori di Borgio Verezzi col patrocinio del Comune



Proseguono inltre le due esposizioni di presepi a Verezzi e a Borgio:



PRESEPI A VEREZZI (fino al 9 Gennaio) - oltre 50 presepi presepi allestiti da abitanti, associazioni e commercianti lungo le 4 borgate verezzine, all'aperto e sempre visitabili, da scoprire passeggiando - A cura dell'Associazione Vivere Verezzi



MOSTRA DI PRESEPI AL TORRIONE (Torrione di Borgio, nei pressi del Cimitero) - aperto fino al 16 gennaio tutti i giorni dalle 15 alle 18 - A cura del Gruppo Alpini - AIB Protezione Civile

Ingresso con green-pass e mascherina



(verificare sempre sul sito www.visitborgioverezzi.it : gli eventi potrebbero subire variazioni per cause di forza maggiore, anche legate all'emergenza sanitaria in corso)