Cairo celebra il 25 Aprile, quattro appuntamenti diffusi sul territorio

Quattro appuntamenti in altrettante giornate per celebrare l’81° Anniversario del 25 Aprile. Il Comune di Cairo Montenotte, con l’ANPI Sezione “Pietro Alisei (Lupo)”, la partecipazione dell’Istituto Comprensivo di Cairo Montenotte, dell’Istituto di Istruzione Superiore “Federico Patetta” e del Liceo “Giuseppe Calasanzio”, ha predisposto un denso calendario di commemorazioni in occasione della ricorrenza della Festa della Liberazione.

Il primo evento si terrà mercoledì 22 aprile, alle ore 10.30, presso il cippo alla memoria dei partigiani caduti in via Medaglie d’Oro, a cui partecipano gli alunni dell’Istituto Comprensivo e dell’I.I.S. “Patetta”, con la collaborazione del Gruppo A.N.A. di Cairo Montenotte.

Giovedì 23 aprile, alle ore 10, presso gli stabilimenti Trench Italia e Semar Electric di Bragno, si svolgerà la commemorazione dei lavoratori caduti nella Resistenza. Partecipano gli alunni della scuola primaria di Bragno. Alle ore 14.30 è previsto un omaggio presso la lapide commemorativa sita nei pressi della stazione ferroviaria di Ferrania, a cui parteciperanno gli alunni della scuola primaria di Ferrania.

Venerdì 24 aprile, alle ore 18, presso il cimitero di Rocchetta Cairo, sarà celebrata la Santa Messa in onore dei caduti di tutte le guerre presso il monumento. Intervengono Paolo Lambertini, sindaco di Cairo Montenotte, e Leda Bertone, presidente ANPI di Cairo Montenotte. Partecipano gli alunni dell’Istituto Comprensivo.

Sabato 25 aprile, alle ore 9.30, in piazza Della Vittoria, si terranno onori e preghiera presso il Monumento ai Caduti e al Monumento ai Partigiani, alla presenza della Banda Musicale “Giacomo Puccini”. A seguire, nell’anfiteatro, letture, riflessioni e interventi musicali a cura degli alunni dell’Istituto Comprensivo, degli studenti dell’I.I.S. “Patetta” di Cairo Montenotte e del Liceo “G. Calasanzio” di Carcare. Intervengono Paolo Lambertini, sindaco di Cairo Montenotte, e Leda Bertone, presidente ANPI di Cairo Montenotte. In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso il teatro “Osvaldo Chebello”.

"Il 25 Aprile non è solo una ricorrenza sul calendario, ma l’atto di nascita della nostra democrazia – commenta il sindaco Paolo Lambertini –. Dobbiamo rivolgere un pensiero di profonda gratitudine a chi allora scelse di stare dalla parte giusta, rischiando e sacrificando la propria vita per un ideale di libertà che oggi noi diamo, talvolta troppo facilmente, per scontato. Celebriamo il coraggio dei partigiani, delle staffette, ma anche dei tanti cittadini comuni che, con piccoli gesti di resistenza quotidiana, hanno reso possibile la rinascita del nostro Paese. Rendere onore al 25 Aprile significa però fare molto più che un semplice esercizio di memoria. Significa chiederci cosa significhi “fare Resistenza” oggi. Resistere, nel 2026, vuol dire difendere la legalità e la giustizia sociale in ogni nostra azione; combattere l’indifferenza, l’intolleranza e ogni forma di discriminazione; prendersi cura del bene comune e della nostra comunità, perché la libertà non è un possesso individuale, ma un bene collettivo che va coltivato ogni giorno. Il nostro impegno, come amministratori e come cittadini, deve essere quello di onorare chi ha combattuto allora, costruendo oggi un’Italia più giusta, più solidale e, soprattutto, in pace. L’invito che rivolgo a tutta la comunità, in modo particolare ai più giovani, è quello di prendere parte alle commemorazioni per testimoniare che la memoria ha un futuro".