Vado Ligure, 25 Aprile tra Resistenza e memoria: protagoniste le Madri Costituenti

A Vado Ligure quest’anno il 25 aprile brillerà ancora di più. Ricorre l’80° dell’Assemblea Costituente e l’80° del primo voto delle donne, donne che tanto hanno sofferto e lottato, dando un grande contributo alla Resistenza.

Donne che, dopo il 2 giugno 1946, entrarono a pieno titolo nella vita politica, rifiutando con forza di essere relegate al solo ruolo di madre e sposa, come avveniva prima della guerra.

Gli studenti delle terze classi della scuola secondaria di primo grado “Peterlin” hanno ricordato le Madri Costituenti partecipando al concorso indetto dalla sezione ANPI di Vado Ligure, rappresentandone i volti e le storie su teli, sotto la guida della prof.ssa di arte Elena Baldelli.

Dopo la premiazione, in programma il 22 aprile nel giardino di Villa Groppallo, gli elaborati saranno esposti il 25 aprile sul Priamar, in occasione della festa della Liberazione.

Le donne di Vado Ligure, invece, renderanno omaggio alle Madri Costituenti la mattina del 25 aprile, durante la celebrazione istituzionale, ricordandone l’impegno nella scrittura di una Carta costituzionale che tutelasse i diritti di tutti, fondata su giustizia sociale e inclusione, in una società ancora fortemente maschilista che avrebbe voluto ricondurle ai margini della vita politica e sociale, nonostante molte di loro avessero combattuto come partigiane al fianco degli uomini.

Dopo i saluti delle ANPI vadesi e il discorso del sindaco Fabio Gilardi, a lato del Monumento ai Caduti di Arturo Martini, 21 donne delle associazioni di volontariato e degli istituti scolastici della comunità vadese daranno simbolicamente vita alle 21 Madri Costituenti, leggendo un breve testo su ciascuna di esse, sulla loro storia e sul loro contributo alla Costituzione.

“Tutti insieme saluteremo idealmente Teresa Noce, Adele Bei, Angela Gotelli, Elettra Pollastrini, Angela Maria Guidi, Nilde Iotti, Teresa Mattei, Angelina Merlin, Angiola Minella e tutte le altre, sempre nel segno dell’antifascismo”, spiegano dall’ANPI.