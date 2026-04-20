81° anniversario della Liberazione ad Albenga, dalla fiaccolata alla celebrazione del 25 Aprile

In occasione dell’81° Anniversario della Liberazione, la Città di Albenga – Medaglia d’Oro al Merito Civile – organizza un programma di iniziative commemorative volte a ricordare i valori della Resistenza, l’impegno dei Partigiani e il sacrificio di quanti hanno contribuito alla riconquista della libertà e della democrazia.

Le celebrazioni si articoleranno nelle giornate del 24 e 25 aprile 2026.

24 aprile – Fiaccolata “Cammino della memoria”

Alle ore 20.45 partirà la tradizionale fiaccolata “Cammino della memoria”, con ritrovo in Via Fiume – Ex Case Incis. Un momento partecipato e simbolico che apre le commemorazioni cittadine.

25 aprile – Cerimonie istituzionali

La giornata del 25 aprile si aprirà alle ore 9.00 con la Santa Messa nella Cattedrale di San Michele Arcangelo. Seguiranno:

Ore 9.45 – Deposizione dei fiori al Monumento ai Caduti di Piazza IV Novembre

Ore 10.00 – Corteo verso Piazza del Popolo e deposizione della corona d’alloro al Monumento dei Partigiani

Ore 10.10 – Saluto del Sindaco Riccardo Tomatis

Ore 10.15 – Orazione ufficiale dell’On. Emanuele Fiano, Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Fossoli e Dirigente Nazionale ANED

Il corteo proseguirà poi verso il Sacrario della Foce del Centa per l’omaggio ai Martiri, con soste al Monumento dei Deportati di Piazza Matteotti e al cippo nei pressi della Piscina Comunale, accompagnato dal Corpo Bandistico “G. Verdi”.

Concerto della Liberazione

Alle ore 18.00, presso i Giardini Pubblici “Libero Nante” in Viale Pontelungo, si terrà il Concerto della Liberazione con l’Accademia Musico-Vocale Ingaunia “E. Marcelli”.

L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare per condividere un momento di memoria collettiva e di rinnovato impegno civile.