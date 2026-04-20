Autoprotezione e sicurezza con la Protezione Civile: nuovo incontro ad Alassio il 23 aprile in Piazza della Libertà

Dopo il positivo riscontro ottenuto nel primo appuntamento dello scorso 9 aprile, prosegue ad Alassio il ciclo di due incontri dedicati alla sicurezza e all’autoprotezione. L'iniziativa è fissata per giovedì 23 aprile, a partire dalle ore 15 in Piazza della Libertà.

L’incontro, rivolto in modo particolare alle persone over 65, prevede un momento informativo curato dai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Alassio, che forniranno consigli pratici su come affrontare situazioni di emergenza legate a eventi naturali. Durante l’incontro – ideato con l'obiettivo di diffondere la conoscenza di comportamenti semplici ma fondamentali per tutelare la propria incolumità, aumentando la consapevolezza e la preparazione dei cittadini - i partecipanti saranno anche accompagnati verso un’area di raccolta, per comprendere concretamente come funziona la gestione della sicurezza in caso di necessità.

Al termine dell’attività, prevista intorno alle ore 16:30, è in programma un momento conviviale con una merenda, pensato per favorire la socializzazione e il dialogo tra partecipanti e volontari.



Questa iniziativa rientra in un progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato nell’ambito di una coprogettazione che coinvolge 38 associazioni liguri riunite in ATS, con capofila Auser Liguria e Genova ODV. Tra i soggetti partecipanti figura l’Associazione Mornese Liguria ODV, che ha manifestato il proprio interesse fin dalle fasi iniziali del progetto, venendo accolta nella rete territoriale. Gli incontri di Alassio sono organizzati in collaborazione con l’Assessorato alla Protezione Civile del Comune di Alassio, Regione Liguria, Forum Terzo Settore Liguria e Ben…essere in Liguria.