Loano celebra l'81° anniversario della Liberazione: il programma del 25 Aprile

In occasione dell'81° anniversario della liberazione dal nazifascismo, sabato 25 aprile la città di Loano si prepara a celebrare la Festa della Liberazione con una manifestazione pubblica organizzata dalla locale sezione Anpi "Renato Boragine" in sinergia con il Comune.
L'evento rappresenta un momento di sentita partecipazione e memoria collettiva per la cittadinanza, arricchito quest'anno dal prezioso contributo creativo dei ragazzi del corso di Grafica dell'Istituto Falcone, che hanno curato la realizzazione della locandina ufficiale.
Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 10:00 presso il monumento ai Caduti sulla passeggiata, dove l'Associazione Sportiva Modern Jazz Dance di Loano darà vita a "Sogna ragazzo sogna", uno spettacolo emozionante fatto di canti e balli. Alle 11:00 il fulcro della manifestazione si sposterà in Piazza Italia per il raduno cittadino e la partenza del corteo; accompagnata dalle note della Banda musicale "S.M. Immacolata", la sfilata attraverserà le vie del centro fino a raggiungere i giardini Sandro Pertini per la tradizionale deposizione dei fiori al monumento ai Partigiani.
Il momento solenne è fissato per le 11:30, con il ritorno del corteo sul lungomare per la deposizione della corona d'alloro al monumento ai Caduti. Qui si terranno i saluti istituzionali del sindaco Luca Lettieri, del presidente dell'Anpi di Loano Giovanni Rovelli e di un rappresentante degli studenti del Falcone, per poi lasciare spazio all'orazione ufficiale affidata alla professoressa Ivana Mandraccia.
La giornata di commemorazione si concluderà in raccoglimento alle ore 18:00, con la celebrazione di una Santa Messa presso il monumento ai Caduti nella frazione di Verzi.