Punto di Primo Intervento chiuso a gennaio? Cairo Civica Democratica interroga il sindaco: "Sarebbe un'ulteriore beffa per la Val Bormida"

Il gruppo di minoranza Cairo Civica Democratica interroga il sindaco Paolo Lambertini in merito al futuro del Punto di Primo Intervento dell'ospedale San Giuseppe.

"Ieri abbiamo appreso da fonti interne al personale ospedaliero di Cairo Montenotte che sarebbe intenzione della Regione e dell'Asl chiudere a breve (e comunque entro il mese di gennaio) il Punto di Primo Intervento, sostituendolo con un semplice ambulatorio medico".

"Lo scorso 29 dicembre si è tenuto un Consiglio comunale nel corso del quale nulla è emerso a tale riguardo - proseguono - La chiusura del Punto di Primo Intervento sarebbe l'ulteriore e ultima beffa nei riguardi della popolazione della Val Bormida che già ora è costretta ad affrontare viaggi oltremodo disagevoli per raggiungere il Pronto Soccorso di Savona, nel caso in cui le patologie del caso non possano essere trattate dal Punto di Primo Intervento".

"Ricordiamo le dichiarazioni del sindaco in Consiglio comunale quando affermò che, nel caso in cui l'ospedale non fosse stato riaperto almeno con i servizi pre-Covid e in particolare con un Punto di Primo di Primo Intervento aperto 24 ore, avrebbe presentato le dimissioni. In quell'occasione e più volte successivamente, abbiamo manifestato la nostra volontà di dimetterci nello stesso istante, poiché non sarebbe accettabile un ridimensionamento ulteriore di quello che resta dell'ospedale".