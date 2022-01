Problemi economici in Tpl, l'azienda ai sindacati: "Nessun taglio, ma impossibili assunzioni richieste"

"Nessuna modifica delle attuali condizioni di lavoro per i nostri dipendenti" e "massima tutela per gli stipendi".

Sono queste le rassicurazioni che arrivano da Tpl Linea in risposta alle preoccupazioni palesate dalla rsu dopo l'incontro tenutosi quest'oggi, in una nota dove l'azienda ribadisce come "il servizio di trasporto pubblico locale nel savonese è garantito e non ci saranno ripercussioni di sorta per l’utenza, che potrà contare sulla consueta offerta di corse e linee".

"Tpl Linea - si legge nella nota - ha semplicemente presentato alle sigle sindacali le oggettive difficoltà economico-finanziarie legate all’emergenza pandemica e alla situazione sanitaria legata al Covid che si trascina ormai da quasi due anni. Una criticità che ha colpito e continua a colpire tutte le aziende del settore".

"L'azienda di trasporto savonese ha informato le rappresentanze sindacali di tale situazione per fare comprendere l'impossibilità di realizzare un consistente numero di nuove assunzioni richieste dai sindacati - affermano la presidente Sacone e il direttore generale Ferrari Barusso - un piano che ad ora non è realizzabile proprio per il contesto pandemico che incide in maniera pesante, e vario livello, sulle casse aziendali".

"Inoltre - aggiungono i due dirigenti - ricordiamo come Tpl Linea ha già stanziato 500 mila euro per i lavoratori in merito alle richieste avanzate nei mesi scorsi di integrazioni reddituali pregresse, senza contare la progressiva stabilizzazione del personale in alcuni settori aziendali che si è concretizzata lo scorso anno".

"Restiamo aperti al dialogo e al confronto, con la speranza che contributi ministeriali e fondi Pnrr per la mobilità sostenibile siano a disposizione quanto prima" concludono dall'azienda.