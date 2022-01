Giornata della pace, raccolti 779 euro per il progetto diocesano “La Scuola che sogniAMO” per i minori stranieri

L’iniziativa mette insieme le competenze e la passione di diverse realtà diocesane (Ufficio Missioni e Migrazioni, Caritas, Ufficio per la Pastorale Scolastica) per intervenire concretamente nel sostegno alle scuole pubbliche e nell’integrazione nel tessuto sociale delle famiglie di origine straniera.

Ammontano a 779 € i fondi raccolti per il progetto diocesano "La Scuola che sogniAMO" al termine della Messa di chiusura della Giornata nazionale per la pace, svoltasi venerdì scorso 31 dicembre nella Cattedrale di Nostra Signora Assunta a Savona, alla presenza di circa duecento persone.

“L’aiuto parte dai bisogni dei ragazzi e degli istituti scolastici del territorio in un momento di forte fragilità acuita dalla pandemia, in cui aumenta costantemente il divario fra minori italiani e stranieri - spiega Davide Carnemolla, condirettore dell’Ufficio Missioni - Questi ultimi faticano a restare al passo con il resto della classe e la scuola non sempre riesce a colmare il divario”.