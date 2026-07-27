Incendi in Calabria, prosegue l'impegno dei volontari savonesi: affrontato l'ottavo incendio della missione

Non si ferma l'impegno dei venti volontari di AIB Protezione Civile provenienti dalle province di Savona e Imperia, attualmente in missione in Calabria per il gemellaggio antincendio boschivo avviato lo scorso 25 luglio.

Le squadre liguri, che opereranno sulla costa ionica del Catanzarese prima di essere avvicendate dai colleghi di Genova e La Spezia, hanno affrontato nelle ultime ore l'ottavo incendio dall'inizio della loro missione.

Si è trattato di un intervento complesso: il rogo, divampato tra i comuni di Miglierina e Marcellinara, ha bruciato circa 8 ettari di territorio. Per contenere le fiamme è stato necessario il supporto di un elicottero antincendio, che ha effettuato ben 46 sganci d'acqua, in stretto coordinamento con le squadre locali della Calabria.

L'intervento conferma il ritmo serrato di questi primi giorni di missione per i volontari savonesi e imperiesi, che fanno parte del contingente di 40 operatori della Protezione civile ligure - accompagnati da funzionari del Dipartimento della Regione Liguria - impegnati nell'operazione di supporto promossa dal Dipartimento nazionale della Protezione civile. Alla missione partecipano i Gruppi comunali di Calice Ligure, Spotorno, Villanova d'Albenga, Albenga, Loano, Celle Ligure, Imperia, Pompeiana, Ventimiglia e Diano Castello, insieme alle associazioni Santi Trinità, San Bartolomeo di Sanremo e Monte Faudo.

Il gemellaggio, ormai un appuntamento consolidato negli anni, rappresenta anche un'occasione di scambio operativo tra i sistemi di protezione civile delle diverse Regioni, dalle modalità di attivazione alle tecniche di spegnimento, fino al raccordo con le strutture di comando sul territorio.