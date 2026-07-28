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Attualità | 28 luglio 2026, 08:09

Cengio, il commosso saluto delle volontarie a Franco Icardi davanti alla biblioteca (FOTO)

Prima dei funerali l’omaggio di chi ha condiviso con il direttore il percorso del presidio culturale comunale, diventato negli anni un punto di riferimento per la memoria e la cultura del territorio

Cengio, il commosso saluto delle volontarie a Franco Icardi davanti alla biblioteca (FOTO)

A Cengio l’ultimo saluto a Franco Mauro Icardi, direttore della biblioteca comunale, si è trasformato in un momento di profonda commozione e riconoscenza. 

I funerali si sono svolti ieri nella chiesa di Santa Barbara, dove la comunità si è stretta attorno alla famiglia e a quanti, negli anni, hanno condiviso con lui l’amore per i libri, la cultura e la memoria del territorio.

Prima delle esequie, le volontarie della biblioteca hanno voluto dedicargli un ultimo omaggio proprio davanti a quel luogo che aveva contribuito a valorizzare e far rinascere. 

Un saluto collettivo per ricordare una figura diventata un punto di riferimento per tanti cittadini.

Graziano De Valle

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