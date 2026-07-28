Cengio, il commosso saluto delle volontarie a Franco Icardi davanti alla biblioteca (FOTO)

A Cengio l’ultimo saluto a Franco Mauro Icardi, direttore della biblioteca comunale, si è trasformato in un momento di profonda commozione e riconoscenza.

I funerali si sono svolti ieri nella chiesa di Santa Barbara, dove la comunità si è stretta attorno alla famiglia e a quanti, negli anni, hanno condiviso con lui l’amore per i libri, la cultura e la memoria del territorio.

Prima delle esequie, le volontarie della biblioteca hanno voluto dedicargli un ultimo omaggio proprio davanti a quel luogo che aveva contribuito a valorizzare e far rinascere.

Un saluto collettivo per ricordare una figura diventata un punto di riferimento per tanti cittadini.