Albenga, Esselunga quasi pronta ad aprire: dal 3 gennaio aperte le candidature online

Esselunga fissa la data del “Virtual Job Day” al 19 gennaio e apre alle candidature per l’assunzione di risorse umane ad Albenga. È imminente quindi l’apertura del nuovo punto vendita ingauno del colosso di patron Caprotti di cui si è parlato l’estate scorsa quando, strappando alla concorrenza l’edificio che aveva ospitato il supermercato Delbalzo, si era aggiudicato all’asta lo stabile per 8,6 milioni di euro, quasi il doppio della base d’asta, fissata a 4,5 milioni.

Il colosso della grande distribuzione organizzata va ad aggiungersi in una zona già ad alta intensità di centri commerciali, supermercati e discount, cosa che nei mesi scorsi ha preoccupato Cgil e le associazioni dei commercianti.

Il Virtual Job Day è l’iniziativa attraverso la quale Esselunga, dal 3 al 16 gennaio, raccoglie le candidature di coloro che intendono partecipare alla selezione di addetti alla rete di vendita, per cui sono richiesti diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea. Solo chi sarà in possesso dei requisiti necessari riceverà un invito finalizzato al colloquio via web.