Esselunga nel capannone ex Delbalzo a Leca d'Albenga: "Imprescindibile il coinvolgimento dei sindacati"

Come noto, è andato all’asta il capannone che per un paio di anni ha ospitato il punto vendita ingauno della catena Delbalzo. L’edificio ha suscitato l’interesse di diversi gruppi commerciali, Coop compresa (fra l'altro, in passato, controparte di numerosi contenziosi con i Delbalzo), e ad aggiudicarsi il capannone è stata una finanziaria riconducibile al gruppo Esselunga, con un’offerta di 8,6 milioni di euro. Ora si attende la stipula dell’atto, che potrebbe essere sottoscritto dalla finanziaria o dalla stessa Esselunga.

Le sfide non sono finite, perché il gruppo va a insediarsi in un’area che vede già operativi diversi soggetti con Ipercoop Le Serre, Mercatò, Eurospin e In’S a poca distanza, oltre a grandi negozi specializzati in settori quali ad esempio bricolage ed elettronica. L’arrivo di un nuovo centro commerciale rappresenta un ulteriore rivale per la concorrenza, mentre altri intravedono nuove possibilità occupazionali che la nuova struttura potrebbe creare.

In proposito, Cristiano Ghiglia, segretario della Filcams CGIL Savona, commenta: "È necessario comprendere la sostenibilità dell'operazione. Il Savonese deve trovare un suo nuovo equilibrio in proposito alle aperture di spazi commerciali e relative dinamiche occupazionali. Siamo disponibili al confronto ed è imprescindibile un nostro coinvolgimento. Con Coop Liguria ed altri gruppi del settore, abbiamo condiviso accordi sindacali che vanno in questa direzione".