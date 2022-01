Borghetto S. Spirito, via libera al Co-working: "Un nuovo strumento per le attività produttive"

Dal 1° gennaio scorso, per una durata di due anni, l'amministrazione comunale di Borghetto Santo Spirito ha deciso di istituire in via sperimentale la possibilità di svolgere il Co-working.

"Abbiamo voluto fornire uno strumento per regolarizzare le situazioni esistenti (parrucchiere ed estetiste in primis) e fornire nuovi spunti per incentivare la nascita di nuovi imprenditori magari spaventati dal doversi sobbarcare, da soli, spese iniziali e affitti. In alcuni paesi esteri è una realtà consolidata: molti giovani imprenditori iniziano così e poi, una volta che riescono a camminare con le loro gambe, diventano autonomi" concludono dall'amministrazione comunale.