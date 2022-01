Albisola, i parcheggi a pagamento fruttano al comune in un anno 268mila euro

268mila euro. Questa la cifra che ha incassato nel 2021 il comune di Albisola Superiore in merito alle tariffe dei parcometri e dei titoli della sosta per i residenti (bollini).

Dall'1 gennaio al 31 dicembre la Gestopark, che gestisce dal 2018 nel comune albisolese il servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di esazione delle tariffe per il controllo del tempo di stazionamento delle vetture, ha versato all'amministrazione 234mila 637 euro.

Albisola Servizi invece che si occupa del rilascio dei titoli di sosta dal 2017, ha versato 34mila 410 euro.

Nel comune albisolese sono presenti i parcheggi a pagamento in Piazzale Marinetti zona stazione, Via Gavotti – Via Martini – D.N. Leone – Via Balbi, Via San Giorgio, Piazza dei Mille, zona mercato, Via Garibaldi – Via N. Bixio, Via dei Conradi, Piazza Giulio II e Corso Ferrari.