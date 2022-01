Varazze, il mondo dell'arte in lutto per la scomparsa del gallerista Pierpaolo Merighi

Il mondo dell'arte piange la scomparsa del noto gallerista, Pierpaolo Merighi, titolare e fondatore della storica omonima galleria.

Critico d'arte, si è spento all'età di 67 anni. Per anni aveva la sua sede a Varazze, poi a Genova a due passi da Piazza De Ferrari e successivamente sempre nel comune capoluogo in via Chiossone.

La sua galleria offriva la possibilità agli artisti che desideravano proporre al pubblico i propri dipinti, di effettuare “incontri d'arte”, mostre personali, realizzate per dialogare sul proprio stile artistico ed esporre i dipinti.

Nelle ultime ore si stanno susseguendo i messaggi di cordoglio e di ricordo sui social.