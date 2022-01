Piaggio Aero, nuovo incontro in Regione. Fiom Cgil: "Nessun problema con gli stipendi non significa che la vertenza non sia urgente"

"Rispetto all’incontro del dicembre dello scorso anno in Unione Industriali - spiegano da Fiom Cgil - il Commissario Straordinario ha sottolineato come sia stato comunicato al Mise, dopo la decisione di interrompere la trattativa in via riservata con la cordata italo svedese, l’intenzione di riaprire la procedura di raccolta delle manifestazioni di interesse e ha confermato come i tempi per aprire una prossima trattativa saranno più rapidi rispetto a quelli della fase precedente. Verrà inoltre sollecitata a breve al Ministero della Difesa una risposta rispetto alla chiusura formale dell’iter per il contratto di acquisto dei nuovi P180 nonché rispetto alla definizione del programma P1HH per evidenti ragioni di carattere strategico ed industriale".

Soffermandosi poi sulla trattativa già citata col consorzio italo scandinava, il dottor Nicastro avrebbe assicurato come l'offerta presentata prima di Natale, "non abbia le caratteristiche necessarie per essere considerata quale vincolante e come permangano comunque gli elementi di criticità già evidenziati sia in termini economici che in termini di prospettive occupazionali, criticità che avevano portato lo scorso novembre alla fine delle trattative in via riservata" affermano da rsu e segreteria savonese del sindacato confederale.

"Rispetto alle prospettive legate alla vendita è evidente come questi ritardi nelle procedure amministrative, specie nella fase di recrudescenza della situazione pandemica, non siano d'aiuto - ammoniscono dal sindacato - L’azienda, comunque, continua a lavorare per acquisire nuovi contratti nonché per rinnovare quelli in scadenza".