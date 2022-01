Caso di peste suina nel genovesato, scatta il divieto di caccia e raccolta funghi nelle aree al confine col Piemonte

È stata attivata l'Unità di crisi di Alisa in seguito al ritrovamento di tre animali affetti da peste suina individuati tra Piemonte e Liguria. In particolare si tratta di due casi nell'alessandrino e nell'ovadese, e uno in provincia di Genova a Isola del Cantone

Il virus colpisce esclusivamente gli animali suini e i cinghiali, non si trasmette all’uomo o ad altri animali.

Per evitare il diffondersi del contagio il Ministero della Salute emetterà ordinanze valide nelle aree comprese tra Genova, Ronco Scrivia, Novi Ligure, Acqui Terme, Spigno Monferrato e Albissola Marina.

In particolare verrà vietata la caccia di qualsiasi specie, la raccolta di funghi e altre attività concernenti le aree boschive. La movimentazione di qualsiasi tipo di animali zootecnici è vietata, in entrata e in uscita. Ed è stata sospesa a tempo indeterminato anche la certificazione veterinaria riguardante l’esportazione delle carni suine.