Finale, gli oleandri rimossi dal lungomare di Varigotti trovano una nuova vita

La protesta, dopo la loro rimozione con tanto di vendita dei vasi dove sorgevano, si era fatta largo dapprima nel rione e poi per tutta la cittadina. Il "mugugno" dei finalesi, dispiaciuti per quegli alberi da anni parte integrante di uno degli scorci più amati del paese era quindi stato amplificato dai social network, ed ecco così la decisione dell'Amministrazione: recuperare le piante dandogli una seconda vita.

Non saranno né legna da ardere né fronde da mandare al macero i vecchi oleandri rimossi dal lungomare di Varigotti per lasciar spazio alle nuove fioriere e alberature che adorneranno la futura "Passeggiata dei Poeti".

Sempre attraverso il noto social, il primo cittadino coglie l'occasione per sottolineare un distinguo sulla tematica del verde pubblico, sempre molto chiacchierata a Finale: "Diverso il discorso se subentrano pericoli per la comunità: in questo caso nessun dubbio sulla priorità legata all'incolumità delle persone. Per problemi di stabilità che potevano mettere quest'ultima a rischio, infatti, non si sono potuti conservare, nel recente passato, alcuni grandi alberi presenti nei nostri centri abitati".