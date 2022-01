Fnp Cisl, Sergio Migliorini confermato segretario regionale dal congresso di categoria

Sarà ancora Sergio Migliorini il segretario generale della Fnp Liguria, la federazione dei pensionati della Cisl.

La sua elezione è avvenuta oggi (12 gennaio, ndr) a conclusione del tredicesimo congresso regionale di categoria, svoltosi a Sestri Levante e intitolato "Esploratori di futuro". Presenti ai lavori, tra gli altri, il segretario generale nazionale Fnp Piero Ragazzini e il segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri.

Con Migliorini è stata eletta anche la segreteria regionale, composta da Ettore Torzetti, Elena Semeria e Fabrizio Cafferata.

Primo tema che il neo riconfermato segretario affronta è quello della sanità e dell'utilizzo in tale ambito dei contributi del Recovery Fund: "Il Pnrr offre un'occasione unica, forse irripetibile, con le risorse oggi a disposizione, per affrontare e superare le criticità del Sistema Sanitario ligure - afferma Migliorini - Un cambiamento che deve passare attraverso una modifica di sistema, oggi focalizzato sulla patologia, indirizzato alla salute, in un contesto di prevenzione e promozione da sviluppare nell'ambito della rete di servizi territoriali. Si evidenzia perciò l'urgenza di partire dalla pianificazione, dal rafforzamento e la valorizzazione dei servizi sul territorio" conclude.