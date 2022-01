Tpl, incontro rsu-sindacati e comune di Savona. Russo: "Riordino della mobilità cittadina deve favorire il mezzo pubblico"

"E' stato un primo incontro che giudico positivamente, si è discusso dell'affidamento in house che va portato avanti, del piano industriale di Tpl e, in generale, del riordino della mobilità cittadina che deve favorire il mezzo pubblico".

Così il sindaco di Savona Marco Russo sull'incontro avvenuto ieri pomeriggio con la rsu di Tpl e i rappresentanti regionali e provinciali di Cgil, Cisl, Uil e Faisa alla presenza dell'assessore allo sviluppo economico Francesco Rossello.

Al centro il mantenimento pubblico del servizio e le prospettive future che ha in mente sia l'azienda con il progetto dei filobus elettrici che vedrà coinvolto il comune capoluogo, Varazze, Celle, Albisola Superiore, Albissola Marina, Vado, Quiliano e Bergeggi oltre al piano del traffico tanto atteso nella città della Torretta.

"L'intenzione dell'amministrazione è di procedere con l'affidamento pubblico e abbiamo chiesto di effettuare proprio un passaggio tra il comune di Savona, i comuni più rappresentativi e la Provincia che è stata un po' latitante negli ultimi mesi - ha spiegato Massimo Nari, Filt Cgil - Siamo fortemente preoccupati per il mancato introito della bigliettazione, i numeri che ci hanno comunicato sono importanti e vogliamo che sappiano qual è la situazione. Prima avevamo i ristori che coprivano gli ammanchi, adesso abbiamo riscontrato il 35% in meno di biglietti e abbonamenti. È un momento nel quale il trasporto pubblico è stato penalizzato".

"Su 204 autobus la metà è datato, abbiamo un problema legato agli organici e quando la situazione è difficile pagano i lavoratori, vogliamo prevenire e cercare di fare in modo di incentivare all'uso dei mezzi - specifica Nari - Abbiamo bisogno di risposte concrete, il problema economico dovuto alla pandemia ci preoccupa".

"C'è stato detto che intendono proseguire sul percorso dell'in house, confrontandosi con tutti gli enti, la loro intenzione infatti è di rilanciare il trasporto pubblico locale. Il piano industriale sarà anche oggetto di confronto e sono disponibili ad un confronto con le parti sindacali - ha continuato Giuseppe Gulli, segretario regionale Uiltrasporti - Siamo soddisfatti e prendiamo atto in maniera positiva di quelli che erano stati gli impegni durante la campagna elettorale e si vuole dare continuità al percorso amministrativo. Attendiamo che queste affermazioni siano accompagnate da atti concreti".

"Ci sono riscontri positivi, c'è la volontà di proseguire con l'affidamento in house, abbiamo chiesto che ci siamo tempistiche stringenti e con il comune abbiamo concordato per un percorso comune insieme alla Provincia per far sì che vengano avviate tutte le pratiche, è infatti una garanzia per il pubblico per l'erogazione del servizio e si garantisce la capillarità - conclude Davide Baccino, Cisl - È inevitabile che al momento ci siano delle difficoltà, ci sono problematiche che sono effetto di questa situazione pandemica. Bisogna prima risolvere le pratiche a partire dall'alto, dando una prospettiva operativa sulla gestire il futuro e poi ovviamente si entrerà in un periodo di transizione".