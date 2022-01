Covid 19, stabili i nuovi casi in Liguria: 5.692 nelle ultime 24 ore. Negli ospedali calano i ricoverati

Ancora un leggero calo, su base giornaliera, dei numeri del contagio da Coronavirus nella nostra regione. In valore assoluto, i nuovi casi (seppur con un numero minore di tamponi analizzati) sono inferiori rispetto alle scorse ventiquattr'ore e si attestano a 5.692 su un totale di 31.121 tamponi analizzati tra molecolari (7.237) e antigenici rapidi (23.884), per un tasso di positività sul totale dei test che si assesta al 18,29%, in rialzo rispetto al giorno precedente.

Nel dettaglio, sono stati 799 i casi segnalati quest'oggi nell'imperiese, 850 nel savonese, 3.286 nel genovese e 724 nello spezzino, oltre ai 33 residenti fuori regione.

Per quanto invece riguarda la situazione degli ospedali, le persone ricoverate sono 11 in meno rispetto al bollettino precedente (716) di cui 40 nei reparti di terapia intensiva: di questi 32 non vaccinati e 8 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate).

Da segnalare, purtroppo altri 9 decessi (vedi tabella in allegato).

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 2.089.748 (+7.237)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.730.374 (+23.884)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 205.639 (+5.692)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 49.164 (+2.485)

Casi per provincia di residenza

Imperia 6.965 (+268)

Savona 8.067 (+301)

Genova 24.681 (+1.484)

La Spezia 6.965 (+158)

Residenti fuori regione o estero 560 (+86)

Altro o in fase di verifica 2.480 (+188)

Totale 49.164 (+2.485)

Ospedalizzati: 716 (-11); 40 in terapia intensiva

Asl1 133 (-); 7 in terapia intensiva

Asl2 115 (-3); 10 (-2) in terapia intensiva

San Martino 104 (-7); 5 in terapia intensiva

Galliera 140 (+4); 6 in terapia intensiva

Gaslini 17 (-2); 1 in terapia intensiva

Villa Scassi 110 (+1); 7 (+1) in terapia intensiva

Asl4 29 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl5 68 (-4); 4 in terapia intensiva



Isolamento domiciliare: 20.020 (+2.263)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 151.781 (+3.198)

Deceduti: 4.694 (+9);

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 440 (-20)

Asl2 1.964 (-141)

Asl3 6.860 (+192)

Asl4 700 (-493)

Asl5 1.501 (-103)

Totale 11.465 (-565)

Dati vaccinazioni 13/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 3.001.480

Somministrati: 2.976.665 (99% dei consegnati)

*Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni