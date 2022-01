Ma perche’ mi fate tutte queste domande? (l’importanza dell’anamnesi)

Cari Lettori, la scorsa settimana ho visitato un bimbo di 5 anni, molto sveglio ma con dei genitori un po’ “particolari”.

Al telefono, quando hanno fissato l’appuntamento, abbiamo spiegato (come sempre) in che modo si sarebbe svolta la visita, per assicurarci la loro collaborazione e non traumatizzare il bambino.

Anche a loro abbiamo suggerito di visitare il sito www.ildentistadeibambini.it per leggere i consigli su come preparare il bimbo al suo primo incontro col dentista, in modo da rendere l’incontro più sereno possibile.

Una volta arrivati in sala di attesa abbiamo chiesto al piccolo se voleva fare un disegno sulla nostra lavagna, mentre il papà compilava il questionario che diamo a tutti i pazienti prima della visita. A questo punto quest’ultimo ha dichiarato “ma perché tutte queste domande? Neanche in galera!” Non so se parlasse per “esperienza diretta” ma, per chiunque possa avere lo stesso dubbio, oggi vorrei spiegarvi di cosa si tratta:

L’anamnesi (cioè le “domande” su malattie avute, stato di salute attuale, farmaci assunti, allergie, abitudini personali ecc.) è, oltre che un obbligo di legge, una assoluta necessità medica per poter curare correttamente un paziente e soprattutto evitare di eseguire manovre che lo possano mettere in pericolo (come, ad esempio, prescrivere un farmaco a cui lui è allergico).

Senza conoscere le abitudini alimentari di un bambino non posso capire perché ha i denti cariati e, soprattutto, non posso insegnargli come non farne cariare altri!

Nel caso di quel bimbo (che alla sua giovane età aveva già diversi dentini cariati ed uno con un ascesso in corso) il problema principale era il numero eccessivo di pasti durante la giornata, aggravato dall’utilizzo di “latti” vegetali (in quanto la famiglia segue una dieta vegana). Senza le giuste domande non avrei potuto consigliare come prevenire future carie e stabilire, con il Kids Cario Test, il corretto numero di controlli annuali da eseguire.

Quindi, se il vostro dentista, prima di visitarvi vi fa molte domande e poi vi ascolta a lungo mentre spiegate i vostri problemi, non spaventatevi: è il giusto modo per capire come curarvi al meglio!

Vi ricordo che, se avete dubbi o domande sugli argomenti che tratto per voi, potete visitare il sito www.ildentistadeibambini.it o scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it : risponderò privatamente e, se la domanda sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

