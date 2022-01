Savona, il 21 gennaio la conferenza "Le spiagge della Liguria, motori dell’economia nei secoli XVIII-XX"

La Società Savonese di Storia Patria ha organizzato per il giorno 21 gennaio 2022 una conferenza che verrà tenuta da Vittorio Tigrino, docente presso l’Università del Piemonte orientale, dal titolo “ Le spiagge della Liguria, motori dell’economia nei secoli XVIII-XX ”, che si svolgerà presso la SMS Fornaci, Giardino Serenella di corso Vittorio Veneto 73r di Savona alle ore 17.00.

L’argomento è quanto mai interessante non solo per le vicende storiche ma anche per l’attualità. La conferenza permetterà di comprendere meglio il presente, aiutandoci a programmare il futuro delle nostre spiagge.

L’intervento presenta i primi risultati di un lavoro di ricerca che intende ricostruire, la storia delle spiagge della Liguria, attraverso le forme di intervento che hanno riguardato la loro conoscenza, la gestione e la definizione dei diritti sul loro uso.

Negli arenili si sono svolte nel tempo attività e interessi di tipo diverso, e si sono confrontate, spesso in maniera conflittuale, l’appropriazione privata, la rivendicazione della natura “pubblica” del sito, e la proiezione di interessi locali collettivi.

L'ingresso sarà consentito alle persone munite di certificazione “Green Pass” e verrà rispettato il distanziamento.

Per maggiori informazioni si può visitare il sito: www.storiapatriasavona.it.