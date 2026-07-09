Parole ubikate in mare 2026, l'11 luglio Stefano Mancuso presenta il libro “Il cantico della terra”

Sabato 11 luglio, alle ore 21.15 in Piazza Sisto IV a Savona, incontro con lo scienziato e scrittore Stefano Mancuso e presentazione del libro “Il cantico della terra” (Laterza). Con Renata Barberis e Silvia Schiaffino.

Un viaggio poetico e scientifico nella meraviglia della natura: è l’omaggio di Stefano Mancuso al Cantico delle creature, ma anche un potente invito a ripensare il nostro posto nel mondo, tra amore, cura e sobrietà. Perché solo riconoscendoci parte di una famiglia più grande – quella della vita – potremo sperare di salvarla.

Stefano Mancuso si lascia ispirare dal Cantico delle creature di san Francesco: ciascuna strofa del testo poetico diventa, infatti, lo spunto per raccontare come frate sole, frate vento, sora acqua e madre terra rendono possibile l’esistenza della vita e ne proteggono i destini. Come solo l’amore e la cura per loro, come per tutti gli altri fratelli e sorelle – esseri viventi tutti –, permetteranno alla nostra specie di sopravvivere a lungo. E come solo l’uso povero delle risorse, che Francesco ordina, è la via da intraprendere per far sì che la vita continui a prosperare. Con ragionevoli speranze di riuscirci.

Stefano Mancuso è uno dei massimi scienziati e divulgatori italiani, famoso in tutto il mondo per i suoi studi rivoluzionari sul mondo vegetale. È considerato il fondatore della neurobiologia vegetale, una disciplina che studia l'intelligenza, la memoria e la sensibilità delle piante. Insegna Arboricoltura generale e coltivazioni arboree all’Università di Firenze ed è direttore dell'International Laboratory of Plant Neurobiology (LINV). È uno dei membri fondatori dell’International Society for Plant Signaling & Behavior, e accademico ordinario dell’Accademia dei Georgofili. Tra le sue pubblicazioni Verde brillante. Sensibilità e intelligenza del mondo vegetale (Giunti Editore, 2013, con Alessandra Viola), Uomini che amano le piante (Giunti Editore, 2014), Botanica. Viaggio nell'universo vegetale (Aboca Edizioni, 2017), Plant revolution (Giunti Editore, 2017), L'incredibile viaggio delle piante (Laterza 2018), La nazione delle piante (Laterza 2019), La tribù degli alberi (Einaudi, 2022), Fitopolis, la città vivente (Laterza, 2023), La versione degli alberi (Einaudi, 2024).

Ingresso gratuito.

Iniziativa nell'ambito della rassegna Parole ubikate in mare 2026, a cura dell'associazione Parole ubikate, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di Bper Banca e Fondazione De Mari CR Savona.