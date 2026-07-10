Meteo: qualche temporale tra oggi e domani, ma da domenica torneranno caldo e afa

Tra oggi e domani deboli infiltrazioni di aria più instabile in quota permetteranno lo sviluppo di temporali soprattutto sui rilievi, con un modesto calo delle temperature che smorzerà temporaneamente il caldo di questi giorni.

Da domenica tuttavia l'alta pressione si rinforzerà nuovamente a tutte le quote, con una nuova ondata di calore, più umida e quindi afosa, che durerà per tutta la settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo la seguente situazione.

Oggi venerdì 10 e domani sabato 11 luglio. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino, al pomeriggio maggiore nuvolosità a partire dai rilievi alpini, con rovesci e temporali sparsi, che potranno espandersi su cuneese, parte del torinese e langhe verso l'alessandrino nel tardo pomeriggio di oggi. Domani stessa trama, ma con un coinvolgimento maggiore delle pianure. I fenomeni potranno risultare localmente intensi con forti raffiche di vento, e qualche grandinata di piccole dimensioni.

Temperature massime tra 32 e 34°C oggi in leggero aumento domani. Sulle coste più basse e generalmente tra 28 e 32 °C. Minime oltre i 22/23 °C, con umidità più alta che renderà il caldo più afoso.

Ventilazione in generale assente o debole variabile, temporanei incrementi del vento saranno dovuti per lo più alle raffiche provenienti dai temporali.

Da domenica 12 luglio. Alta pressione nuovamente in rinforzo, aumento delle temperature che saranno ancora ben oltre le medie del periodo e nuova ondata di caldo a partire da lunedì che potrebbe durare tutta la settimana prossima.

***

Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/682-Stagionali_Luglio_2026.html

Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html

Con i-Gate segui le spettacolari immagini in diretta live da Sant'Anna di Vinadio, Castelmagno, Pietraporzio, Busca, Grinzane Cavour, etc. qui https://www.i-gate.it/streaming.php#live-streaming

Cuneo

www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona