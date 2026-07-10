Al via domenica 12 luglio la quarta edizione del Festival Internazionale Mandolinistico di Savona

Si apre domenica 12 luglio alla Fortezza del Priamar la quarta edizione del Festival Internazionale Mandolinistico di Savona. La manifestazione, diretta artisticamente da Carlo Aonzo e Rosario Moreno, conferma anche quest’anno la volontà di raccontare il mandolino come uno strumento vivo, capace di attraversare repertori, generi e linguaggi differenti. La quarta edizione del Festival Internazionale Mandolinistico è realizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Savona, con il patrocinio della Regione Liguria e con il sostegno della Fondazione De Mari e delle Opere Sociali N.S. di Misericordia di Savona.

“Per il quarto anno consecutivo, - dichiara l'Assessore alla Cultura, Nicoletta Negro - il Festival Internazionale Mandolinistico torna ad essere protagonista della vita culturale cittadina, proponendo cinque appuntamenti di livello internazionale capaci di valorizzare una tradizione musicale profondamente legata alla nostra identità”.

Il primo appuntamento, in programma alle ore 21.00 sul Piazzale del Maschio, sarà dedicato all’universo musicale dei Pink Floyd e proporrà un originale incontro tra musica dal vivo e cinema: protagonista della serata sarà il Mauro Squillante Trio con il progetto The Dark Side of the Mandolin; a seguire, in collaborazione con Nuovofilmstudio, sarà proiettato il celebre film The Wall di Alan Parker. Sul palco, Mauro Squillante, insieme a Gaio Ariani e Valerio Fusillo, presenterà una rilettura integrale di The Dark Side of the Moon, il capolavoro dei Pink Floyd pubblicato nel 1973 e considerato una delle opere più influenti della musica del Novecento. Il progetto affida a un organico inconsueto — mandolino, mandola e mandoloncello — un repertorio nato tra sperimentazione sonora, sintetizzatori ed elettronica. Ne nasce un concerto originale e sorprendente, nel quale gli strumenti a plettro rivelano una gamma timbrica inattesa, capace di evocare atmosfere, effetti e paesaggi sonori dell’opera originale senza rinunciare a una propria identità acustica.

The Dark Side of the Mandolin è insieme un omaggio alla musica dei Pink Floyd e una riflessione sulla contemporaneità del mandolino: uno strumento spesso associato a un immaginario tradizionale, ma qui restituito alla sua piena versatilità espressiva e alla possibilità di confrontarsi con repertori lontani e nuovi linguaggi. Mauro Squillante è tra i più autorevoli interpreti italiani degli strumenti storici a plettro. Docente di mandolino presso il Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno, è presidente dell’Accademia Mandolinistica Napoletana e svolge da anni un’intensa attività concertistica e di ricerca dedicata al repertorio, all’organologia e alla prassi esecutiva degli strumenti a pizzico.

La serata proseguirà con la proiezione di The Wall, film del 1982 diretto da Alan Parker e ispirato all’omonimo album dei Pink Floyd. Un’opera entrata nell’immaginario collettivo per la forza delle sue immagini e per il modo in cui ha saputo tradurre in linguaggio cinematografico uno dei lavori più celebri della storia del rock. Con questo appuntamento il Festival Internazionale Mandolinistico conferma la propria vocazione a esplorare nuove prospettive artistiche, affiancando alla valorizzazione della tradizione mandolinistica progetti capaci di parlare a pubblici diversi e di aprire nuove possibilità di ascolto.

Il Festival proseguirà lunedì 20 luglio, sempre alla Fortezza del Priamar, con il concerto di Hamilton de Holanda Trio feat. Salomão Soares e Thiago “Big” Rabello. Considerato tra i massimi virtuosi del mandolino contemporaneo e figura di riferimento della musica brasiliana contemporanea, Hamilton de Holanda porterà a Savona un intreccio di choro, jazz e improvvisazione, il suo inconfondibile linguaggio, già apprezzato dal pubblico italiano anche grazie alle collaborazioni con Stefano Bollani.

Partner dell’edizione 2026 sono Corsica Ferries, Farmacie Saettone, Saettone Lab e NH Savona Darsena.

INFORMAZIONI

Domenica 12 luglio 2026 – ore 21.00

Fortezza del Priamar – Piazzale del Maschio, Savona

MUSICA & CINEMA

Serata omaggio ai Pink Floyd

Mauro Squillante Trio

The Dark Side of the Mandolin

A seguire, proiezione del film The Wall di Alan Parker. In collaborazione con Nuovofilmstudio

Ingresso: € 12

Biglietti:

https://www.liveticket.it – evento Cinema in Fortezza