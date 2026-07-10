Savona ricorda Milena Milani: alla Pinacoteca Civica un incontro tra arte, memoria e testimonianze

Un omaggio a una delle figure più importanti della cultura savonese nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa. Venerdì 10 luglio, alle 17.30, la Sala Conferenze della Pinacoteca Civica di Palazzo Gavotti ospiterà l'incontro "Un amore incondizionato per l'arte. Ricordi e testimonianze", dedicato a Milena Milani.

L'iniziativa rientra nella rassegna "Cartoline da Milena Milani", promossa dalla Fondazione Milena Milani in memoria di Carlo Cardazzo (MMCC) e curata da Michela Savaia, un ciclo di sette appuntamenti in programma da marzo a dicembre 2026 per approfondire, attraverso punti di vista diversi, la figura e l'opera della scrittrice, critica d'arte e artista.

L'evento vedrà gli interventi di Silvio Riolfo Marengo, presidente della Fondazione MMCC, Michela Savaia, vicepresidente della Fondazione, Valentina Frascarolo, direttrice dei Musei Civici di Savona, e Giovanna Riolfo Pessano, docente e autrice, che ripercorreranno il percorso umano e artistico di Milena Milani attraverso ricordi personali e testimonianze.

Al termine dell'incontro sarà possibile visitare l'esposizione dedicata all'artista allestita nello Spazio MMCC, in piazza Chabrol, che resterà aperta fino al 20 settembre con aperture nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 20.

La rassegna nasce con l'obiettivo di mantenere viva la memoria di Milena Milani, protagonista della cultura italiana del Novecento, attraverso incontri con artisti, curatori, scrittori e studiosi chiamati a raccontarne l'eredità culturale e artistica.

A sottolineare il valore del rapporto personale con Milena Milani è anche una testimonianza di Michela Savaia, riportata nel materiale di presentazione dell'evento. «Ricordare Milena – scrive – significa per me ricordare quindici anni di collaborazione, una grande amicizia e una scelta di vita. Le sue critiche, a volte graffianti, e i suoi incoraggiamenti sono stati preziosi. Oggi mi mancano il suo sguardo, la sua sincerità e la sua pazzia».

L'iniziativa è promossa dalla Fondazione MMCC con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Savona, di Savona 2027, della Pinacoteca Civica di Savona e della Fondazione De Mari, con il contributo di Quidam e Coop Liguria.





