Albenga, operazione a tutela del decoro cittadino: rimossi scooter abbandonati

Continua incessantemente il lavoro a 360° di monitoraggio, controllo del territorio e ascolto dei cittadini svolto della polizia locale di Albenga. Nella giornata di oggi (mercoledì 19 gennaio) gli agenti dell’Ufficio della polizia locale amministrativa hanno provveduto alla rimozione di 6 scooter in evidente stato di abbandono, intervento che proseguirà la prossima settimana con la rimozione di altri veicoli (auto e scooter) per arrivare ad una ventina di mezzi rimossi sia nel centro urbano che, in particolare, nelle frazioni.

Afferma l’assessore alla polizia locale, Mauro Vannucci: “Questi interventi danno una risposta a molti residenti che segnalano la presenza di veicoli in stato di abbandono che occupano per mesi lo stesso parcheggio. In particolare questa attività ha preso il via sia da segnalazioni di privati cittadini che dall'operatore del vigile di zona, figura importante che riesce a stabilire un forte legame con la città e con chi la vive".

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: "Questi interventi sono molto importanti per il decoro cittadino. A seguito di segnalazione o dopo aver rilevato un veicolo abbandonato, purtroppo, non è possibile procedere con l'immediata rimozione dello stesso, ma occorre rispettare le tempistiche e le procedure stabilite dalla legge. La nostra polizia locale è sempre molto attenta a queste tematiche e ogni segnalazione viene seguita con attenzione, per questo ringrazio tutti gli agenti per il prezioso lavoro svolto e invito i cittadini a rivolgersi al Comando dei vigili in caso di necessità o per effettuare segnalazioni, collaborando in maniera attiva per il bene della nostra città".