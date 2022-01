Borghetto S. Spirito, iniziati i lavori di riqualificazione dell'area antistante Torre Rossa

A Borghetto Santo Spirito al via la riqualificazione dell'area antistante Torre Rossa.

A darne notizia è il sindaco Giancarlo Canepa: "Per consentire le prime lavorazioni di cantiere, per i prossimi 15 giorni lavorativi l’accesso carraio a Via Marexiano sarà consentito solo da Via Genova (o da Via Trento e Trieste) mentre da Via Mazzini resta aperto solo un passaggio pedonale - spiega il primo cittadino - Mi scuso per il disagio e ne approfitto per informarvi che l’ulivo attualmente presente vicino al grande e maestoso gelso verrà ricollocato nelle adiacenze del nuovo parco urbano attrezzato in località Madonna degli Angeli".