Carcare, messa in sicurezza del fiume Bormida: viaggio nel cantiere di via Abba (FOTO)

Viaggio all'interno del cantiere di via Abba a Carcare: i lavori prevedono la realizzazione di un muro di contenimento nei pressi del ponte sulla Sp 29, spostato rispetto al preesistente per sfruttare con la viabilità stradale l'arcata, negli anni, interrata del ponte sul Bormida.

"Nel frattempo la conferenza dei servizi, per l'autorizzazione del progetto di messa in sicurezza del fiume Bormida nel tratto del quartiere di via Abba, sta svolgendo il suo iter amministrativo, entro fine mese dovrebbe riunirsi per l'ultima sessione" concludono De Vecchi e Bologna.