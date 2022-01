Massimo Parodi, accusato di peculato e sospeso dalla Sca: la posizione della difesa

"Riteniamo che non ci sia reato, era autorizzato ed aveva diritto all'auto di servizio".

Così Massimo Boggio l'avvocato difensore di Massimo Parodi, sospeso dalla carica di direttore generale della società Sca srl incaricata della gestione operativa del servizio idrico integrato dei Comuni di Alassio, Albenga, Garlenda, Laigueglia e Villanova d’Albenga, al termine dell'interrogatorio in Tribunale a Savona davanti al Gip Emilio Fois e il pm Massimiliano Bolla.

Lo scorso 11 gennaio il personale dell’Aliquota Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Alassio aveva notificato una misura cautelare interdittiva con sospensione temporanea dal pubblico servizio e il provvedimento era stato emesso dal giudice per le indagini preliminari per l’imputazione provvisoria di peculato.

Infatti a seguito di accurate indagini, all'ex presidente del consiglio comunale di Alassio sarebbero stato contestato un utilizzo indebito e ripetuto, in circa 35 occasioni, per fini non leciti, di un’autovettura, una Fiat Panda, di servizio tecnico/operativo dell'azienda.

"Era autorizzato e poteva avere una macchina dedicata. L'azienda aveva chiesto preventivi e grazie alle entrate che ha portato lo stesso Parodi potevano pagare il canone di leasing per una 500" prosegue Boggio che difende Parodi insieme all'avvocato Giovanni Maglione.

Durante l'interrogatorio gli avvocati hanno presentato una memoria difensiva con investigazioni difensive ed è stata richiesta la revoca della misura interdittiva con il Pubblico Ministero che ha dato il parere contrario. Il giudice per le indagini preliminari si è riservato di decidere.

Il provvedimento, che ha una natura provvisoria e cautelare, era stato emesso su richiesta della Procura della Repubblica di Savona dopo gli accertamenti effettuati in servizi di osservazione e controllo e nell'acquisizione di documenti, svolte dal Nucleo Operativo dei carabinieri della Compagnia di Alassio.