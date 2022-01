Il “caro energia” spaventa sempre di più le imprese del terziario

Il ”caro energia” continua a fare paura alle imprese del commercio, della ricettività e della ristorazione, che nel 2022 dovranno sostenere un aumento della bolletta energetica con una spesa complessiva per gas ed elettricità che passerà da 11,3 miliardi di euro del 20-21 a 19.9 miliardi di euro (+ 76% ).

Un conto salatissimo per un milione di imprese che sono state già tra le più colpite e che ora rischiano in tantissimi casi la chiusura a causa dei rincari energetici.

Il risultati di uno studio di Confcommercio, svolto in collaborazione con Nomisma Energia, sugli effetti del caro-energia evidenziano in particolare che per l‘elettricità, con le nuove tariffe in vigore dal 1 gennaio 2022, le imprese di questi settori vedranno aumentare la bolletta da 7,4 miliardi di euro nel 2021 a 13,9 miliardi di euro nel 2022.

A questi aumenti si deve aggiungere poi quelli, altrettanto pesanti, per il gas, che nel 2022 vedrà la bolletta aumentare da 3,9 miliardi di euro a 6 miliardi.

GLI AUMENTI STIMATI NEI SINGOLI SETTORI